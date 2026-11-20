Avukat Ali Aydın cinayetinde sanık görüntülere bakamadı
İzmir’in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Avukat Ali Aydın’ı (69) başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik’in (30) yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ait ses kayıtları dinletilirken, olay yeri inceleme görüntüleri de izletildi. Görüntüler sırasında başını öne eğen sanık Erik, ekrana bakamadı.
Serhat BülkiEditör
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