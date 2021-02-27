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Maltepe'de çöp dağları oluştu! İBB'den skandalı örtbas etme çabası

'li 'nde başlayan grev sonrası ilçede sokaklarda çöp yığınları oluştu, 'nin duruma müdahale etmemesi ise isyan ettirdi. Vatandaşların ulaştığı 'dan yapılan açıklamada; ilçenin Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, yasal mevzuattan dolayı İBB'nin hizmet veremediği belirtildi. Bu açıklamadan günler sonra CHP'li ekipleri işçilerin grevde olduğu ve çöp dağlarının görüldüğü Maltepe'de gizlice çöpleri toplarken görüntülendi. İBB ekibini gören bir vatandaş "Grev bitti mi, çöpleri neden topluyorsunuz? Bu yaptığınız grev kırıcılığı" diyerek tepki gösterdi. Çöp toplayan ekiplerin kaçamak cevapları gözlerden kaçmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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ekibini gören bir vatandaş, cep telefonunun kamerası ile o anları kayda alırken çöpleri toplayan ekibe "Belediye işçilerinin grevi bitti mi, çöpleri neden topluyorsunuz? Grev kırıcılığı yapıyorsunuz" diye seslendi.



Ekibin başında bulunan kişi ise "Burası ana arter, buradaki çöpleri toplamak İBB'nin görevi" diye ile çelişen bir yanıt verdi.



'e bağlı Genel-İş ile arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubatta grev kararı alındı. Çöp konteynerlerinden taşan çöplerin oluşturduğu yığınlar gün geçtikçe daha da arttı.

Çöp birikintileri kaldırımlara yayılarak cadde ve sokaklara taştı. Öte yandan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından işçiler, 'nda çöp kamyonlarının bulunduğu şantiyede beklemeye devam etti.

Çöpler toplanmayınca bazı çöp konteynerlerindeki çöpler, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, konuya ilişkin "İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı." demişti.

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