Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maltepe sokaklarını çöp kokusu sardı! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti: İstanbul'a hiç yakışmıyor Maltepe sokaklarını çöp kokusu sardı! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti: İstanbul'a hiç yakışmıyor DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyor. Maltepe'de çöp yığınlarından, havanın ısınmasıyla birlikte koku yayılmaya başladı. İlçe sakinleri isyan etti: "Belediyelerde bir inatlaşma söz konusu. Ülke menfaatlerinden çok kendi menfaatlerini ve parti menfaatlerini ön plana koyuyorlar. Hizmetin partisi olmaz. Hizmet, hizmettir. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmez. Şu çöp Türkiye'ye ve İstanbul'a hiç yakışmıyor." Giriş Tarihi: 27.02.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 17:34
DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat'ta grev kararı alınmıştı. İşçilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor. Zümrütevler Mahallesi'nde konteynerlerdeki çöpler, cadde ve sokaklara taşmış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR Mahalleli ise, giderek tüm mahalleyi saran kötü kokudan rahatsız. Öte yandan salgın hastalık döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun, biran önce çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar. Bir çevre sakini "Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik" diyerek duruma isyan etti. "ÇOCUĞUMLA YÜRÜYORUM, BU HAVAYI SOLUYOR" Zümrütevler Mahallesi'nde oturan ve durumdan şikayetçi olan Tuncay Yanardağ, " Söylenecek bir şey yok yok aslında, görünen görünüyor ama insanları bu şekilde hapsetmeleri oluyor mu? Şu anda ben burada çocuğumla yürüyorum mesela, bunu soluyor. Beni ilgilendirmiyor onların maaşları. Millet iş bulamazken onlar 4 bin 500 lira maaşı beğenmiyorlar. Şuraya bakar mısınız, bu hastalıkta. Ben şahsen kınıyorum. Zümrütevler komple böyle. Grev yapıyorsun ama bu salgında bunlar… çoluk var çocuk var. Anlaşıyorsa anlaşsınlar anlaşmıyorlarsa gelip büyükşehir kaldırsın o zaman" dedi. CHP'DEN SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU - VİDEO İZLE "KOKU FECİ ŞEKİLDE MAHALLEYE YAYILDI" Kokunun artık tüm mahalleyi sardığını dile getiren bir başka çevre sakini Tuncay Solhan da, "Grev yapmışlar, istedikleri parayı alamıyorlarmış. Mahallenin halin görüyorsunuz. Koku feci şekilde mahalleye yayıldı. İnşallah en kısa sürede bu sorunu çözerler, mahalleli rahat bir nefes alır. Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik. Umarım yetkililer el koyar, gerekeni yaparlar. Mahalleli bu konudan çok rahatsız" dedi.