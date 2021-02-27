Maltepe sokaklarını çöp kokusu sardı! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti: İstanbul'a hiç yakışmıyor

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyor. Maltepe'de çöp yığınlarından, havanın ısınmasıyla birlikte koku yayılmaya başladı. İlçe sakinleri isyan etti: "Belediyelerde bir inatlaşma söz konusu. Ülke menfaatlerinden çok kendi menfaatlerini ve parti menfaatlerini ön plana koyuyorlar. Hizmetin partisi olmaz. Hizmet, hizmettir. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmez. Şu çöp Türkiye'ye ve İstanbul'a hiç yakışmıyor."

Giriş Tarihi: 27.02.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 17:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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