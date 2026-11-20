Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası için süreç başladı! Fezlekedeki ağır suçlamalar ve meclis takvimi ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül hakkında düzenlenen dokunulmazlık fezlekesinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işleyecek sürece çevrildi. A Haber Sunucusu Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlayan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, fezlekede yer alan suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve haksız mal edinme suçlamalarının ayrıntılarını paylaştı. Meclis'teki komisyon ve Genel Kurul aşamalarını tek tek anlatan Ağaoğlu, suçlamaların vahameti nedeniyle fezlekenin hemen işleme konulacağını ve en kısa sürede dokunulmazlığın kaldırılmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.