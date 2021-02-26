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AK Partili başkandan CHP'li belediyelere 'çöp' göndermesi | Sosyal medya bunu konuşuyor

'da CHP yönetimindeki 7 ilçede belediye çalışanlarının greve gitmesi sonrası Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede çöp dağları oluştu. Vatandaşların sağlığını tehdit eder seviyeye gelen bu olayla ilgili AK Partili Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu üzerinden esprili bir video ile paylaşarak CHP'li rakiplerine gönderme yaptı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal'ın filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Başkan Yazıcı, personellerine 'Heykeli dikilecek insanlarsınız' diyerek tebrik etti. Bu video sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada gündem olan, İstanbul'daki bazı ilçelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili cevap geldi. Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Temizlik personeline 'Heykeli dikilecek insanlarınız' dedi. Paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sokaklarda görülen çöp yığınları yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar arasında; 90'lı yılların başına gerimi dönüyoruz? sorusunu akla getirdi.

'HEYKELİ DİKİLECEK İNSANLARSINIZ'

Bu durumu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video ile paylaştı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Başkan Yazıcı, personellerine 'Heykeli dikilecek insanlarsınız' diyerek tebrik etti.

Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHPnin çöp ile imtihanı sosyal medyanın dilinde! AK PARTİLİ BELEDİYEDEN CHP'Lİ BELEDİYELERE 'ÇÖP' GÖNDERMESİ

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