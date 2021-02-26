İstanbul'da CHP yönetiminde olan 7 ilçede kazan kaynıyor! Grevler... Çöp dağları... İsyan...
İstanbul'un 7 ilçesi Maltepe, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Kadıköy, Avcılar, Ataşehir... Tek ortak özellikleri hepsinin CHP yönetiminde olması, bir başka özellikleri ise başarısızlıkları... Toplanmayan çöpler beldede yaşayan insanların sağlığını tehdit eder seviye çıkması, hemen hemen her belediyede toplu sözleşme nedeniyle işçilerin greve gitmesi ve hizmetin aksaması... A Haber canlı yayınlarla 7 ilçedeki son durumu aktardı. İşte yaşananlar...
İstanbul'da CHP yönetimindeki 7 ilçede işçiler grevde... Grev nedeniyle aksayan hizmetler vatandaşların sağlığını tehdit eder boyuta geldi. Maltepe'de oluşan çöp dağları ise 90 yılların İstanbul'unu andırıyor. A Haber muhabirleri 7 ilçedeki son durumu canlı yayında anlattılar.
GREVİN FATURASI SOKAKLARA YANSIDI
A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, Maltepe ilçesindeki son durumu aktardı. A Haber muhabiri Şenlik, CHP yönetimindeki belediye yaşanan grev krizinin vatandaşlara yansıdığını söyledi. Çöplerle dolu sokakların insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Şenlik, işçilerin maaş konusunda belediye ile anlaşmaya varmamasından dolayısı greve gittiklerini ve bunun faturasını ise bölgede yaşayan vatandaşların ödediğini belirtti. Sayıları 1500'e yakın işçilerin anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini söyledi.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDE İŞÇİLER GREV KARARI ALDI
Beşiktaş'ta yaşanan son durumu ise A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı. 23 mahalleden oluşan Beşiktaş ilçesinde yaklaşık işçilerle 7 aydır sürdürülen görüşmelerden sonuç çıkmayınca işçiler grev kararı aldı. 15 Mart itibariyle sendikaya bağlı işçilerin grev kararı aldığını belirten Ergen, bu tarihten itibaren Beşiktaş'ta da çöp dağlarının görülme riskinin olduğuna dikkat çekti.
"BAKIRKÖY HAK ARAMA MEYDANI"
Bakırköy'de yaşanan son durumu ise Mehmet Karataş canlı yayında aktardı. Durumun Bakırköy'den farksız olduğunu ifade eden A Haber muhabiri Karataş, belediye işçilerinin taleplerinin karşılanmaması nedeniyle Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın işçilerin grevi nedeniyle hak arama meydanı haline geldiğini söyledi. Karataş, CHP yönetimindeki belediyenin işçilerin hak taleplerine ise kayıtsız kaldığını ifade etti.
KARTAL İÇİN KRİTİK TARİH 4 MART!
Kartal ilçesinde yaşanan son durumu ise A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında aktardı. İşçilerin salı günü belediye binası önüne gelip eylem yaptığını taleplerinin karşılanmaması durumunda ise 4 Mart itibariyle greve gideceklerini belirten Coşan, 7,5 aydır süren görüşmelerden henüz sonuç çıkmadığını belirtti. 81 maddelik sözleşme taslağının 45 maddesinin kabul edildiğini diğer maddelerinin de kabul edilmemesi durumunda ise Maltepe'de görülen çöp dağlarının Kartal'da da görülebileceğini söyledi.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN "ZAM" YALANI!
Kadıköy ilçesindeki son durumu ise A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı. Sendika ile belediye arasındaki görüşmelerde kısmen anlaşma sağlandığını söyleden Almaçayır, belediye tarafından iddia edilen "yüzde 38'lik zammı işçiler kabul etmedi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, gerçek zam oranın ise yüzde 7 olduğunu grev kararının ise bu yüzden alındığını belirtti.
Avcılar'daki son durumu ise A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı. Emeklerinin karşılığını alamayan işçilerin grev kararı aldığını ifade eden A Haber muhabiri Ayçiçek, 20 yıldır CHP yönetiminde olan belediyenin eski dönemlere ait işçilere borçları olduğunu söyledi. Memurların 5, sözleşmeli memurların ise 9 ikramiyesinin halen ödenmediğini bunun gibi bir çok sorunun olduğuna dikkat çeken Ayçiçek, işçilerin haklarını alabilmek için belediyenin önünde greve gittiklerini söyledi.
Ataşehir'deki son durumu ise A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ canlı yayında aktardı. Sürecin Kadıköy Belediyesi ile başlayıp Maltepe Belediyesi ile başladığını hatırlatan Kutludağ, Ataşehir'de de durumun benzer şekilde ilerlediğini görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda ise 2 Mart itibariyle işçilerin grev kararı aldığını söyledi. Bu tarihiten sonra Maltepe'deki çöp dağlarını andıran görüntülerin Ataşehir'de de olabileceğini ifade etti.