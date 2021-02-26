İstanbul'da CHP yönetiminde olan 7 ilçede kazan kaynıyor! Grevler... Çöp dağları... İsyan...

Avcılar'daki son durumu ise A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı. Emeklerinin karşılığını alamayan işçilerin grev kararı aldığını ifade eden A Haber muhabiri Ayçiçek, 20 yıldır CHP yönetiminde olan belediyenin eski dönemlere ait işçilere borçları olduğunu söyledi. Memurların 5, sözleşmeli memurların ise 9 ikramiyesinin halen ödenmediğini bunun gibi bir çok sorunun olduğuna dikkat çeken Ayçiçek, işçilerin haklarını alabilmek için belediyenin önünde greve gittiklerini söyledi.