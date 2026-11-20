FiloJet faciasında 9 şüpheliye kasten öldürme suçlaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği FiloJet gemi faciasına ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Girne Kaza Mahkemesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkan, aralarında şirket yöneticisi, kaptanlar ve mürettebatın da bulunduğu 9 şüpheli hakkındaki "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması, "kasten öldürme" olarak değiştirildi. Mahkeme, 9 şüphelinin tutukluluk süresini 3 gün daha uzattı.