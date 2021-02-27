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Haberler Galeri Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz

Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz

İstanbul Maltepe Belediyesi'nde işçilerin greve çıkması sonrasında cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Her koşulda yanında olduğumuz, her koşulda yanımızda olan Maltepe'de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.02.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 12:42
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Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz

"VATANDAŞLARIMIZA ÇÖP TOPLATMAK GİBİ BİR HİZMETİMIZ YOK"

Ali Kılıç'ın, söz konusu paylaşımına siyasiler ve AK Partili belediyelerden ilginç cevaplar geldi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Başkanlığım süresince Gaziosmanpaşa'nın kıymetli sakinlerine asla çöp toplatmayacağımızı vaadediyorum" dedi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da, "Çekmeköy ailemizin içi rahat olsun 12 yıldır olduğu gibi belediye başkanlığım süresince sizlere çöp toplatmayacağimin sözünü veriyorum" diye konuştu.

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Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz

Niğde Belediyesi; "Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur" derken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de "Vatandaşlarımızın bilgisine: Şanlıurfa'da çöp toplamak vatandaşlarımızın değil, bizlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz

KABAKTEPE: "BIRAKIN BU ÇÖPLERİ 'AJANS' TOPLASIN"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler:) Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri 'ajans' toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz

"HEYKELİ DİKİLECEK İNSANLARSINIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da; Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, temizlik personeline "Heykeli dikilecek insanlarınız" dedi. Yazıcı, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müziği de paylaştı.

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Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz

CİN: "FAZLA ÇÖPÜNÜZ VARSA BİZ TALİBİZ"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Türkiye'nin ilk tam otomatik ayrıştırma merkezi Pendik'te bulunmaktadır. Bizim çöpümüz bize yetmiyor fazla çöpünüz varsa biz talibiz :)"

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