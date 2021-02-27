Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz

İstanbul Maltepe Belediyesi'nde işçilerin greve çıkması sonrasında cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Her koşulda yanında olduğumuz, her koşulda yanımızda olan Maltepe'de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.