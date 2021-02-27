Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz Son dakika: CHP'nin genetik krizi çöp! İstanbul Maltepe'de skandal görüntüler! AK Partili belediyeler: Çöpünüz varsa biz talibiz
İstanbul Maltepe Belediyesi'nde işçilerin greve çıkması sonrasında cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Her koşulda yanında olduğumuz, her koşulda yanımızda olan Maltepe'de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 27.02.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 12:42 "VATANDAŞLARIMIZA ÇÖP TOPLATMAK GİBİ BİR HİZMETİMIZ YOK"
Ali Kılıç'ın, söz konusu paylaşımına siyasiler ve AK Partili belediyelerden ilginç cevaplar geldi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Başkanlığım süresince Gaziosmanpaşa'nın kıymetli sakinlerine asla çöp toplatmayacağımızı vaadediyorum" dedi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da, "Çekmeköy ailemizin içi rahat olsun 12 yıldır olduğu gibi belediye başkanlığım süresince sizlere çöp toplatmayacağimin sözünü veriyorum" diye konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Niğde Belediyesi; "Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur" derken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de "Vatandaşlarımızın bilgisine: Şanlıurfa'da çöp toplamak vatandaşlarımızın değil, bizlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.
KABAKTEPE: "BIRAKIN BU ÇÖPLERİ 'AJANS' TOPLASIN"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler:) Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri 'ajans' toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım" ifadelerini kullandı.
"HEYKELİ DİKİLECEK İNSANLARSINIZ"
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da; Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, temizlik personeline "Heykeli dikilecek insanlarınız" dedi. Yazıcı, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müziği de paylaştı.
CİN: "FAZLA ÇÖPÜNÜZ VARSA BİZ TALİBİZ"
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Türkiye'nin ilk tam otomatik ayrıştırma merkezi Pendik'te bulunmaktadır. Bizim çöpümüz bize yetmiyor fazla çöpünüz varsa biz talibiz :)"