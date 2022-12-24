24 Aralık 2022, Cumartesi
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Çocuklarda hastalık arttı! Çocuklarda 5’li virüs tehlikesi uyarısı
Özellikle son haftalarda çocuk hastalıklarında artış gözleniyor. Uzmanlar, 5'li virüs tehlikesine karşı uyarıyor. Peki, virüslere karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır anlattı.