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Çocuklarda hastalık arttı! Çocuklarda 5’li virüs tehlikesi uyarısı

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 09:42
Özellikle son haftalarda çocuk hastalıklarında artış gözleniyor. Uzmanlar, 5'li virüs tehlikesine karşı uyarıyor. Peki, virüslere karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır anlattı.
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