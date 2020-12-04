Son dakika haberleri... Dünya genelinde 65 milyon kişiyi etkileyen ve 1 milyon 500 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadelede dönüm noktası olacak aşılar için geri sayım sürüyor. Çin'in ürettiği ve Türkiye'de de son 2 aydır yüzlerce sağlık personeli ve binlerce gönüllüye denen faz 3 aşamasında olan aşıyla ilgili merak edilenleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında anlattı. Şenlik, bir hafta önce Çin'in ürettiği ve Türkiye'de de kullanıma girmesi beklene aşıyla ilgili yan etki yaşadı mı? İşte yanıtı...

��in menşeili Sinovac şirketinin ürettiği Kovid-19 için Türkiye'de geri sayım sürüyor. 11 Aralık'ta ülkeye gelmesi beklenen aşının yaklaşık 2 haftalık "Aşı Bilim Kurulu" tarafından incelenmesi ve onaylanmasının ardından riskli vatandaşlarımıza vurulmaya başlanacağı açıklandı. Peki aşının bir yan etkisi var mı? Bu soruya bir hafta önce aşı için gönüllü olan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında yanıt verdi.

AŞIYLA İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN 2 SORU

A Haber muhabiri Şenlik, aşı olduktan sonra kendisine yakın çevresi ve sosyal medya hesabı üzerinden 'Aşı olduktan sonra maske kullanacak mıyız?' ve 'Aşıya nasıl güvendin?' sorularının sıkça sorulduğunu söyledi. Bu sorulara ise şöyle açıklık getirdi; Aşı olduktan sonra maske kullanmaya devam etmeliyiz. Sağlık Bakanlığının onayını almış bir aşı için yapılan çalışmada yer almak istedim.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER? İLK 4 GÜN...

Aşı olduktan sonra bugün 8. günün içerisinde olduğunu söyleyen A Haber muhabiri Şenlik, aşı uygulandıktan sonra ilk 4 gün hiçbir belirti hissetmediğini 5.gün ise halsizlik hissetiğini sorumlu doktorunsa bunun aşıdan değil genel bi yorgunluk ve üşütmeden de kaynaklanabileceğini ifade etti. İkinci dozu olana kadar sabah ve akşam ateşini ölçüp not aldığını söyleyen Şenlik, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığını belirtti.

10 Aralık'ta aşını ikinci dozunu olacağını söyleyen A Haber muhabiri Şenlik, "Bu dozdan sonra 30 günlük bir süreç başlayacak ve antikor sevileri o zaman belli olacak." dedi. Bu metin ahaber internet editörleri tarafından yazılmıştır. Şenlik, aşı olduktan sonra da koronavirüse yakalanma ihtimalinin olduğunu ifade eden Şenlik, ikinci doz olana kadar daha da dikkatli davrandığını ve maske kuralına özen gösterdiğini söyledi.