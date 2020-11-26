A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu! Canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı

Çin'in koronavirüs aşısı faz-3 aşamasında sağlık çalışanlarından sonra gönüllüler üzerinde de denenmeye başlandı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de aşı için gönüllü oldu. Muhabirimiz canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı. Başvuru nasıl yapılıyor? Süreçte neler yaşandı? Kimler koronavirüs aşısında gönüllü olabilir? Detayları canlı yayında anlattı.

Çin'in koronavirüs aşısı faz-3 aşamasında sağlık çalışanlarından sonra gönüllüler üzerinde de denenmeye başlandı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de aşı için gönüllü oldu. Muhabirimiz canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı. Başvuru nasıl yapılıyor? Süreçte neler yaşandı? Kimler koronavirüs aşısında gönüllü olabilir? Detayları canlı yayında anlattı.

15 Eylül'de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başladı. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Aşılama; yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.



Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor.



Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.