26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu! Canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı

A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu! Canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2020 13:31
Güncelleme:26.11.2020 13:35
Çin'in koronavirüs aşısı faz-3 aşamasında sağlık çalışanlarından sonra gönüllüler üzerinde de denenmeye başlandı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de aşı için gönüllü oldu. Muhabirimiz canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı. Başvuru nasıl yapılıyor? Süreçte neler yaşandı? Kimler koronavirüs aşısında gönüllü olabilir? Detayları canlı yayında anlattı.

Çin'in koronavirüs aşısı faz-3 aşamasında sağlık çalışanlarından sonra gönüllüler üzerinde de denenmeye başlandı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de aşı için gönüllü oldu. Muhabirimiz canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı. Başvuru nasıl yapılıyor? Süreçte neler yaşandı? Kimler koronavirüs aşısında gönüllü olabilir? Detayları canlı yayında anlattı.

15 Eylül'de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başladı. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Aşılama; yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor.

Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Aşı gönüllüsü profesörden flaş açıklama: Aşı tartışmasına girecek lükse sahip değiliz AŞI GÖNÜLLÜSÜ PROFESÖRDEN FLAŞ AÇIKLAMA: AŞI TARTIŞMASINA GİRECEK LÜKSE SAHİP DEĞİLİZ
Koronavirüs aşı son dakika haberleri | Hangi aşı daha iyi? İşte birbirinden farkları KORONAVİRÜS AŞI SON DAKİKA HABERLERİ | HANGİ AŞI DAHA İYİ? İŞTE BİRBİRİNDEN FARKLARI
Sağlık Bakanı Kocadan aşı açıklaması: Kullanıma hazır SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'AŞI' AÇIKLAMASI: KULLANIMA HAZIR

A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu
A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu
Koronalı otobüs şoföründen skandal tepki
Koronalı otobüs şoföründen skandal tepki
Darbecilere ceza yağdı
Darbecilere ceza yağdı
6 aylık bebek susuzluktan öldü
6 aylık bebek susuzluktan öldü
Çakmağı altın diye sattı
Çakmağı altın diye sattı
Kovid-19'lu ile yaşamanın 10 kuralı
Kovid-19'lu ile yaşamanın 10 kuralı
Balık tutmak isterken...
Balık tutmak isterken...
Başıboş köpekler korku saçtı!
Başıboş köpekler korku saçtı!
4 gün boyunca yoğun denetim
4 gün boyunca yoğun denetim
Sahibinden kaçan boğa...
Sahibinden kaçan boğa...
Araç takla attı! Sürücü çatıya uçtu
Araç takla attı! Sürücü çatıya uçtu
Bilim insanının ibret verici mesajı
Bilim insanının ibret verici mesajı
Daha Fazla Video Göster