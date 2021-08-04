04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cinayete kurban giden Azra Gülemdam Haytaoğlu için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi

Cinayete kurban giden Azra Gülemdam Haytaoğlu için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2021 11:15
Antalya’da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Antalya’da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı. Mustafa Murat Ayhan poliste verdiği ifadede Azra’yı evinde boğarak öldürdüğünü ardından da cesedini parçalayarak ormanlık alana attığını söyledi.
Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı
Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı
Rüzgarın etkisi azaldı! Amansız mücadele
Rüzgarın etkisi azaldı! Amansız mücadele
Azra son yolculuğuna uğurlanıyor
Azra son yolculuğuna uğurlanıyor
YAŞ'ta kritik toplantı
YAŞ'ta kritik toplantı
Azra'nın acılı annesi konuştu! Canice katledildi
Azra'nın acılı annesi konuştu! Canice katledildi
Yangınlar hangi bölgelerde sürüyor?
Yangınlar hangi bölgelerde sürüyor?
Alevlere havadan müdahale yeniden başladı
Alevlere havadan müdahale yeniden başladı
Gündoğmuş'da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Gündoğmuş'da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İHA’lar yangında nasıl kullanılıyor?
İHA’lar yangında nasıl kullanılıyor?
İşte Çanakkale ruhu! Gerçek kahramanlara saygısızlık
İşte Çanakkale ruhu! Gerçek kahramanlara saygısızlık
Kan donduran görüntüler! Azra'nın cesedini böyle taşımış
Kan donduran görüntüler! Azra'nın cesedini böyle taşımış
Denizden tahliyeye MSB'den destek
Denizden tahliyeye MSB'den destek
Daha Fazla Video Göster