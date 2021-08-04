Cinayete kurban giden Azra Gülemdam Haytaoğlu için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi

Antalya’da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Antalya’da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı. Mustafa Murat Ayhan poliste verdiği ifadede Azra’yı evinde boğarak öldürdüğünü ardından da cesedini parçalayarak ormanlık alana attığını söyledi.