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CHP'nin ATM memurları kadroları doldurdu! İşe gitmeden maaş alıyorlar

A Haber
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Giriş: 22.04.2021 10:48
Güncelleme:22.04.2021 11:02
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'ATM memurları' bir bir deşifre oldu. Beşiktaş Belediyesi'nin; İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yöneticilik yapan CHP'li isimleri, belediye bünyesinde farklı departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat, CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan ve CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'e Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'de kadro tahsis etti. CHP Bahçelievler İlçe Kadın Kolu Başkanı Semiha Çetinkaya ve CHP Bahçelievler İlçe eski Başkan Yardımcısı Zelal Kıran'a, aynı belediyede kadro verildi. Bahçelievler Meclis Üyesi Temel Polat ve Ufuk Emre Bektaş ise Beşiktaş Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.
CHPli belediyelerden parti yöneticilerine kıyak CHP'Lİ BELEDİYELERDEN PARTİ YÖNETİCİLERİNE KIYAK
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