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ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

Belediyesi'ndeki 'ATM memurları' bir bir deşifre oldu. 'nin; 'un çeşitli ilçelerinde yöneticilik yapan 'li isimleri, belediye bünyesinde farklı departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Belediye Başkanı , CHP İlçe Başkanı ve CHP İlçe Başkanı 'e Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'de kadro tahsis etti. CHP Bahçelievler İlçe Kadın Kolu Başkanı ve CHP Bahçelievler İlçe eski Başkan Yardımcısı 'a, aynı belediyede kadro verildi. Bahçelievler Meclis Üyesi ve ise Beşiktaş Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Liyakati esas alın. Yakınlarınızı belediyelerde işe yerleştirmeyin" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ispatlandı. Beşiktaş Belediyesi'nin; İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yöneticilik yapan CHP'li isimleri, belediye bünyesinde farklı departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı.

ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

LİYAKAT GİTTİ, KADROLAŞMA GELDİ
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi "liyakat" vurgusu yapan CHP, kadrolaşmada çığır açtı. SABAH ise 17 yıldır CHP tarafından yönetilen Beşiktaş Belediyesi'ndeki akıl almaz kadrolaşmayı gözler önüne serdi.

ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat, CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan ve CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'e Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'de kadro tahsis etti. CHP Bahçelievler İlçe Kadın Kolu Başkanı Semiha Çetinkaya ve CHP Bahçelievler İlçe eski Başkan Yardımcısı Zelal Kıran'a da aynı belediyede kadro verildi.

ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

HEM HUZUR HAKKI HEM MAAŞ
Beşiktaş Belediyesi'ndeki bankamatik furyası, meclis üyelerine kadar uzandı. Bahçelievler Meclis Üyesi Temel Polat ve Ufuk Emre Bektaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiği öğrenildi. Polat ve Bektaş'ın; Bahçelievler Belediyesi'ndeki komisyon toplantılarından huzur hakkı, Beşiktaş Belediyesi'nden ise her ay maaş aldığı bildirildi.

ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

İŞE GİTMEDEN 6 BİN LİRA MAAŞ
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde komisyonlar dahil ayda en az 3 toplantının yapıldığı, CHP'li Ufuk Emre Bektaş ve Temel Polat'ın ise bir yılda 36 gün boyunca işe gitmeden 6 bin TL civarında maaş aldığı ifade edildi.

ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

Hacı Bektaş Veli Derneği'nin başkanlık görevini de üstlenen Ufuk Emre Bektaş'ın düğününde nikah şahitliğini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu yaptığı öğrenildi.

ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

İstanbul'da 70 bine yakın kişi İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, büyükşehir belediyesinde istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nın unsurları arasında bölüştürüldüğü ortaya çıkmıştı.

ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

İstanbul il teşkilatlarından kaç kişinin belediye kadrosuna alınacağı CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti.

ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

Özgür Nas, partisinin değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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