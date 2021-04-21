ATM memurları! CHP'li belediyelerden parti yöneticilerine çift maaş kıyağı

HEM HUZUR HAKKI HEM MAAŞ

Beşiktaş Belediyesi'ndeki bankamatik furyası, meclis üyelerine kadar uzandı. Bahçelievler Meclis Üyesi Temel Polat ve Ufuk Emre Bektaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiği öğrenildi. Polat ve Bektaş'ın; Bahçelievler Belediyesi'ndeki komisyon toplantılarından huzur hakkı, Beşiktaş Belediyesi'nden ise her ay maaş aldığı bildirildi.