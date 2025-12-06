Meclis’te bütçe maratonu başlıyor! Hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek?

06 Aralık 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 20:05
Meclis Genel Kurulu’nda kesintisiz 14 gün sürecek bütçe maratonu pazartesi günü başlıyor. 2026 yılı bütçesinin sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Ardından siyasi partiler adına konuşmalar gerçekleştirilecek. Peki, hangi gün hangi bakanlığın bütçesi görüşülecek? Liderlerin gündeminde neler olacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.
