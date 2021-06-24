24 Haziran 2021, Perşembe
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CHP'li İBB'den bir zam daha! Oy çokluğu ile reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, elektronik bilet ücretleri için talep edilen yüzde 22,47'lik zam teklifi, oy çokluğu ile reddedildi. CHP'li İBB tarafından yapılan yüzde 22,47'lik zam teklifine göre, tam bilet 3.50 liraya 4.30 liraya, öğrenci 1.70 kuruştan, 2.10 liraya yükselecekti.