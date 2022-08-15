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CHP'li Faik Öztrak'a Atatürk'e hakaret eden Fatma Yavuz soruldu: Helalleşmede kırmızı çizgi olmaz

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Giriş: 15.08.2022 19:08
Güncelleme:15.08.2022 19:08
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin düzenlediği helalleşme töreninde söz alan ve Atatürk ile Türk milletine ettiği hakaretlerle gündeme gelen Fatma Yavuz'a arka çıktı. Helallaşmede kimsenin kırmızı çizgisi olmadığını söyleyen Öztrak, "İnsanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir." diye konuştu.
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