15 Ağustos 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li Faik Öztrak'a Atatürk'e hakaret eden Fatma Yavuz soruldu: Helalleşmede kırmızı çizgi olmaz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin düzenlediği helalleşme töreninde söz alan ve Atatürk ile Türk milletine ettiği hakaretlerle gündeme gelen Fatma Yavuz'a arka çıktı. Helallaşmede kimsenin kırmızı çizgisi olmadığını söyleyen Öztrak, "İnsanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir." diye konuştu.