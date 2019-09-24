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24.09.2019

CHP'li Faik Öztrak ile İyi Parti'li Durmuş Yılmaz IMF ile ne görüştü?

CHP Genel başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile İyi Parti’li Durmuş Yılmaz’ın otel odasında IMF yetkilileri ile gizli görüşmesinin yankıları devam ediyor. Küresel sömürü aracı haline gelen ve Türkiye’nin yıllardır kapısına muhtaç edildiği IMF ile CHP ve İyi Parti temsilcilerinin gizli görüşmede ne konuşulduğu merak ediliyor. A Haber canlı yayınına katılan TAKVİM Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin skandal görüşmenin perde arkasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Skandal görüşmeye AK Parti ve MHP'den peş peşe sert tepkiler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü" açıklamasında bulundu… IMF temsilcilerinin de uyarıldığını aktaran Bakanlık, "IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise, "Türkiye'de şeffaflık konusunda havarilik yapan yapıların maskesini düşüren bir görüşme oldu." açıklamasında bulundu.

"MUHALEFET PARTİSİNİN SÖZCÜSÜ IMF İLE NE GÖRÜŞÜR?"

A Haber canlı yayınına katılan TAKVİM Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, IMF yetkilileri ile CHP'nin gizli görüşmesinin perde arkasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "TSK'nın Fırat'ın doğusuna operasyon için gün saydığı deyim yerindeyse dananın kuyruğunun kopacağı dönemde muhalefet de IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapıyor. 2001 krizinde hazinenin başında olan isim Faik Öztrak o dönemin biraz ötesinde Merkez Bankası başkanlığı yapan Durmuş Yılmaz. Bugün ikisi de muhalefet partilerinin önemli kurmayları olarak dikkat çekiyor. Ve aynı Faik Öztrak 31 Mart seçimlerinden sonra şöyle bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki "seçimlerden sonra Hükümet, IMF ile masaya oturacak" diyor. Bu iddiasının altını dolduramıyor ama görülüyor ki IMF ile görüşen kendisi. Üstelik de hiçbir resmi görevi yok. Daha doğrusu icra makamında değil. Muhalefet partisinin sözcüsü. Partisinin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı bile değil. CHP'nin sözcüsü IMF ile ne görüşür? Bu kendisine sorulduğunda net bir cevap verilmiyor. Deyim yerindeyse topu dolaştırıyor. Bu görüşmeyi niye yaptığını neden yaptığını kamuoyuna açıklaması bekleniyordu ama kesinlikle tatmin edici bir yanıt vermedi. Demek ki neymiş Türkiye'yi IMF ile masaya oturtmaya çalışan muhalefet partileriymiş. Bu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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