CHP ve İyi Parti’nin IMF ile gizli görüşmesinin perde arkasında ne var?

Türkiye’nin yıllardır kapısına muhtaç edildiği IMF yetkilileri ile gizli bir görüşme gerçekleştiren CHP ve İYİ Parti’ye tepkiler giderek büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İyi Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel’de IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Küresel sömürü aracı haline gelen IMF ile ne görüşüldüğü merak edilirken CHP ve İYİ Partili yetkililerden skandal savunma geldi. Yapılan açıklamada ‘bunlar rutin işler’ denildi. A Haber canlı yayınında konuşan SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP ve İyi Partili isimlerle IMF yetkilileri arasındaki gizli görüşmeye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gizli görüşmenin perde arkasında ne var? IMF CHP’den, CHP IMF’den ne istedi? Gizli görüşmenin perde arkasını Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.