FETÖ'nün güncel ve mahrem yapılanmalarına darbe! 28 ilde 83 gözaltı, 47 tutuklama

FETÖ'ye yönelik son 10 günde 28 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da olduğu 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Örgütün güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri, ByLock kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonların ayrıntıları açıklandı.