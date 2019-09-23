IMF ile görüşen CHP Sözcüsü Faik Öztrak kim? Faik Öztrak, IMF ile neden gizlice görüştü? | Video

CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yüzlerce MYK üyesi değişti ancak koltuğunu koruyan tek isim CHP Sözcüsü Faik Öztrak oldu. Türkiye’ye karşı ekonomi alanında algı operasyonuna soyunması ile sık sık adından söz ettiren Faik Öztrak, kullandığı hakaret dili ile de tepkilerin odağı haline geldi. Peki, Faik Öztrak kim? Faik Öztrak, IMF ile neden gizlice görüştü? 2001 krizinde kurtarıcı olarak Türkiye’ye getirilen Kemal Derviş ile nasıl bir bağlantısı var? Ayrıntılar A Haber’in analiz haberinde…