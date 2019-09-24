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24.09.2019

MHP'den CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile yaptığı gizli görüşme hakkında açıklama

A Haber canlı yayınında CHP ve İYİ Parti'nin IMF yetkilileri ile yaptığı gizli görüşmeyi değerlendiren MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Türkiye'de şeffaflık konusunda havarilik yapan yapıların maskesini düşüren bir görüşme oldu." dedi.

Kısa bir süre önce aynı yapılar tarafından çıkartılan dedikoduları da gündeme getiren Bülbül, "Türkiye IMF ile anlaşma yapacak, IMF ile görüşmeler başladı gibi tartışmaları başlatanlar vardı. Türkiye'nin IMF ile gizli anlaşmalar yaptığını, IMF'nin yeniden Türkiye'yi tahakkûm altına alacağını, tekrar kelepçeleyeceği şeklinde ifadeler kullanmışlardı. Bu gelişmelerin hemen ardından IMF ile gizli bir görüşme yapılmasının izaha muhtaç bir durum olduğunu görüyoruz. Bu durumun vahameti gizlenemez." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Türkiye ve Türk muhalefeti açısından son derece vahim bir gelişmedir. Ahlaki bir zaaftır. Bu durum inşallah Türk milleti tarafından da doğru bir şekilde takdir edilecektir diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

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