AK Parti'den SPK için yeni düzenleme hazırlığı! Şirketlere doğrudan müdahale yetkisi gündemde

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) acil müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor. Teklife göre SPK, gerekli gördüğü durumlarda mahkeme kararını beklemeden doğrudan müdahalede bulunabilecek. Kurul, şirketlerin faaliyetlerini durdurabilecek ve sorumlu yöneticileri görevden alabilecek. Sermaye piyasalarındaki denetim yetkilerini genişletmesi öngörülen düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor.