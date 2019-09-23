IMF ile yapılan oteldeki gizli saklı görüşmeye CHP ve İYİ Parti'den skandal savunma

Anlaşma yaptıkları ülkeri yıllarca sömürerek öz varlıklarını yok eden ve Türkiye'yi de bir dönem sömüren IMF'nin yetkilileriyle gizlice görüşen CHP ve İyi Partili isimlerden skandal açıklama geldi. CHP'li Faik Öztrak, IMF'nin Konsültasyon Çalışması çerçevesinde toplandıklarını söyledi,basına duyurmaya 'gerek görmediklerini' ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı daik Öztrak ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Oteldeki gizli saklı toplantı deşifre olunca CHP'li Öztrak, "Konsültasyon çalışması, basına haber vermeyi gerek duymadık." derken İYİ Partili Durmuş konuya sinirlendi ve "'Nereden çıkardınız bu haberi? Benim neyde görüşmem varmış? Haberi yaptınız daha sorulacak soru yok. Bunlar rutin işler'' ifadelerini kullandı.

İMF heyetinde ise şu isimler yer aldı;

Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist).

DİKKAT ÇEKEN DETAY

CHP adına parti sözcüsü Faik Öztrak'ın katıldığı toplantıda İyi Parti'yi Durmuş Yılmaz temsil etti. İyi Parti'den Ekonomi Politikaları Başkanı Mustafa Cihan Paçacı yerine partide herhangi bir görevi bulunmayan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın katılması dikkat çekti.

TOPLANTILAR BİLDİRİLMEK ZORUNDA

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın da bulunduğu toplantının katılımcılarıyla Ağustos 2018'de IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kelmanson görüştü. IMF heyeti 4. Madde görüşmeleri kapsamındaki programı önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildiriliyor. Fakat Hilton Oteli'nde yapılan görüşmenin, heyetin programında olmadığı da öğrenildi. Gizli görüşmenin sorulduğu CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, IMF'nin ''4. Madde Konsültasyon Çalışması'' çerçevesinde toplantının yapıldığını ifade etti.

"GEREK GÖRMEDİK"

IMF'nin bu çalışma kapsamında sadece hükümetle değil muhalefetle de görüştüğünü söyleyen Öztrak, toplantıda muhalefetten sadece kendisinin ve Durmuş Yılmaz'ın olduğunu belirtti. Öztrak toplantının içeriği ile ilgili sorulan soruya "Fikirlerimizi aldılar" dedi. "Neden basına duyurulmadı" sorusu üzerine ise buna gerek görmediklerini ifade etti.

DURMUŞ YILMAZ SİNİRLENDİ

Aydınlık'ın haberine göre gizli buluşmada İyi Parti'yi temsil eden Durmuş Yılmaz görüşmenin sorulması üzerine sinirlendi ve bağırarak ''Nereden çıkardınız bu haberi? Benim neyde görüşmem varmış? Haberi yaptınız daha sorulacak soru yok. Bunlar rutin işler'' dedi.