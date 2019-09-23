Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye IMF’den kimin medet umduğunu gördü
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
CHP ve İyi Parti’nin IMF ile gizli görüşmesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Türkiye IMF’den kimin medet umduğunu gördü” açıklamasında bulundu…
Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP ve İyi Parti'nin IMF ile gizli görüşmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü" ifadeleri kullanıldı.
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