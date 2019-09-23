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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye IMF’den kimin medet umduğunu gördü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
HAZİNE BAKANLIĞI: TÜRKİYE IMF’DEN KİMİN MEDET UMDUĞUNU GÖRDÜ

ve ’nin IMF ile gizli görüşmesiyle ilgili , “Türkiye IMF’den kimin medet umduğunu gördü” açıklamasında bulundu…

, ve 'nin IMF ile gizli görüşmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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