Ayasofya'nın yer altındaki sırları gün yüzüne çıkıyor! 1500 yıllık tünellerde tarihe yolculuk

İstanbul'un simge yapılarından Ayasofya'nın altında uzanan yaklaşık 1500 yıllık yer altı tünelleri, karanlık geçitleri ve mezar odalarıyla tarihin izlerini taşıyor. Yüzyıllardır gün ışığı görmeyen dehlizler, taş duvarların ardında saklı kalan tarihi yapıları gözler önüne seriyor. Ayasofya'nın yer altındaki gizemli dünyasını A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, özel görüntüler ve dikkat çeken ayrıntılarla ekranlara taşıdı.