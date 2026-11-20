Sahada oyun değiştiren 4 milli güç! Türkiye'nin savunma teknolojilerinde geliştirdiği stratejik sistemler

Türk savunma sanayii, elektronik harp ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleriyle dikkat çeken milli sistemleriyle gücünü artırıyor. Türkiye'nin geliştirdiği ANKA, KIZILELMA, EJDERHA ve KARA ATMACA, sahip oldukları teknolojik özelliklerle öne çıkıyor. Peki, bu dört stratejik sistemin özellikleri neler? Savunma alanında hangi kabiliyetleri sunuyorlar? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Şener Çetin aktardı.