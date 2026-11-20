El Nino yeniden dünya gündeminde! Uzmanlardan küresel iklim ve gıda krizi uyarısı

El Nino hava olayının olası etkileri yeniden dünya gündeminde. Uzmanlar, aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve gıda üretiminde yaşanabilecek sorunlara karşı uyarılarda bulunuyor. El Nino'nun küresel etkilerinin pandemi sonrasındaki en büyük sınavlardan biri olabileceği değerlendirilirken dünyanın karşı karşıya kalabileceği riskleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve iklim bilimci Doğan Yaşar ele aldı.