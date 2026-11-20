Altın piyasasında sert dalgalanma! Ekonomist Sinan Alican'dan yatırımcılara kritik değerlendirmeler

Altın piyasasında son bir yılın en sert düşüşlerinden biri yaşanırken gram altın 6 bin liranın altına geriledi. Güvenli liman olarak görülen altındaki sert dalgalanma yatırımcıları tedirgin ederken gözler fiyatların bundan sonraki seyrine çevrildi. Peki, altın fiyatları daha da düşecek mi? Yatırımcılar bu süreçte nasıl hareket etmeli? A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, piyasalara ilişkin merak edilen soruları ekonomist Sinan Alican'a yöneltti.