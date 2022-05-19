19 Mayıs 2022, Perşembe
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CHP’den millet bahçesi müteahhitlerine tehdit
CHP, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesine karşı çıkmakla kalmadı önce Genel Başkan Kılıçdaroğlu ardından da Grup Başkan Vekili Engin Altay müteahhitleri tehdit etti. Engin Altay, "Müteahhitler oradan çıkın başınıza iş alırsınız" ifadelerini kullandı.