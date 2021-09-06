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CHP’de tutarsızlığa karşı çıkınca ihraç edildi! CHP Meclis Üyesi Mehmet Dündar Tıraş’ın ihraç kararını Kemal Kılıçdaroğlu mu verdi?

A Haber
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Giriş: 06.09.2021 12:37
İBB ve Adalar Meclis Üyesi Mehmet Dündar Tıraş CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden ihraç edildi. Gerekçe olarak ise Tıraş'ın diğer CHP'li meclis üyelerine 2020 yılı gelir gider kesin hesabında tutarsızlık olduğunun anlaşılması üzerine ret oyu vermesi gösterildi.

Yapılan tutarsızlığa karşı çıkan meclis üyesi partiden ihraç edildi. İddiaya göre, Adalar Belediyesi'nin, "2020 yılı gelir gider kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı", meclis toplantısında hesaplarda tutarsızlık olduğu üzerine 2. kez oy çokluğu ile reddedilmişti.

Ret kararı verenler arasında, Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak bulunuyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Dündar Tıraş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla mecliste muhalefet yaptığı gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Ancak red oyu veren Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak'a ise sadece uyarı verildi.

İhraç kararını ise Adalar'da atların kaybolmasından ve hukuksuz bir şekilde ilçe dışına çıkarılmasını İBB adına organize eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın istediği öğrenildi.

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