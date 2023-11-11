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CHP’de PM bugün toplanacak! Yeni yol haritası ne olacak?

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Giriş: 11.11.2023 12:09
CHP'de yeni dönemin ilk Parti Meclisi toplantısı bugün yapılacak. Ardından Özgür Özel yeni A Takımı’nı açıklayacak. Peki, kulislerde neler konuşuluyor? Kimler yeni A Takımı’nda olacak? İşte ayrınlar…
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