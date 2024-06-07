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CHP'de kıyak atama furyası sürüyor! Yalan dedi ama liste kabarık

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 20:33
CHP’li belediyelerde kıyak atama furyası tüm hızıyla sürüyor. Bu kez Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer belediyeye kayınbiraderini aldığını kendi ağzıyla itiraf etti. İşte o görüntüler…
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CHP’de kıyak atama furyası sürüyor!
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