CHP'de kıyak atama furyası sürüyor! Yalan dedi ama liste kabarık

CHP’li belediyelerde kıyak atama furyası tüm hızıyla sürüyor. Bu kez Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer belediyeye kayınbiraderini aldığını kendi ağzıyla itiraf etti. İşte o görüntüler…

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