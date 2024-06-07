07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat vurgusu: Kıyafet yüzünden hakarete uğranan günler geride kaldı onlara boyun eğmeyiz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2024 16:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 28 Şubat artıklarına boyun eğmeyeceklerini ifade ederken "Kıyafet yüzünden hakarete uğranan günler geçti" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca LGBT sapkınlığı konusunda aileleri uyarırken "Çocuklar küresel kültürün dayatmasına maruz kalıyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Özhaseki A Haber’de
Bakan Özhaseki A Haber'de
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat vurgusu
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat vurgusu
Serdar Sertçelik’in iade süreci
Serdar Sertçelik'in iade süreci
Irak’ın kuzeyinde terör operasyonu!
Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu!
Serdar Sertçelik’in iade süreci
Serdar Sertçelik'in iade süreci
F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
Erdoğan Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi
Erdoğan Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi
F-16 anlaşması tamam!
F-16 anlaşması tamam!
Meclis’te skandal sözler!
Meclis'te skandal sözler!
12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi
12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi
Başkan Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile horon ekibini izledi!
Başkan Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile horon ekibini izledi!
Seçim maskeli ’teröristan’ tezgahı çöktü!
Seçim maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü!
Daha Fazla Video Göster