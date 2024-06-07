07 Haziran 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat vurgusu: Kıyafet yüzünden hakarete uğranan günler geride kaldı onlara boyun eğmeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 28 Şubat artıklarına boyun eğmeyeceklerini ifade ederken "Kıyafet yüzünden hakarete uğranan günler geçti" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca LGBT sapkınlığı konusunda aileleri uyarırken "Çocuklar küresel kültürün dayatmasına maruz kalıyor" dedi.