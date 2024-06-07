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Kabe'nin minik hacı adayları! "Çocuk kafilesi" projesinden 2 yılda 48 çocuk yararlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 18:52
Diyanet işleri başkanlığı, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek için "çocuk kafilesi" adı verilen projeyi hayata geçirdi. Hacı adaylarına eşlik eden çocuklar, tavaf yapanların ilgi odağı oldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameramanı Hüseyin Koçak kutsal topraklarda Kâbe’nin minik hacı adaylarıyla ekranlarda.
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