07 Haziran 2024, Cuma
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Kabe'nin minik hacı adayları! "Çocuk kafilesi" projesinden 2 yılda 48 çocuk yararlandı
Diyanet işleri başkanlığı, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek için "çocuk kafilesi" adı verilen projeyi hayata geçirdi. Hacı adaylarına eşlik eden çocuklar, tavaf yapanların ilgi odağı oldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameramanı Hüseyin Koçak kutsal topraklarda Kâbe’nin minik hacı adaylarıyla ekranlarda.