Fırtınadan dolayı uçan naylon yangına sebep oldu!

Yangınlar , Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Aşağıoba ve Değirmenburnu Mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmesine bağlı ekipler sevk edildi. Fırtınadan dolayı seralardan uçan naylonların elektrik tellerine dolanması sebebiyle çıkan yangına ekipler 7 söndürme aracı, 9 arazöz ile yangına müdahale ederken Değirbenburnu mevkiindeki yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek verdi. Aşağıoba mahallesindeki yangın kontrol altın alınırken Değirmenburnu mevkiindeki yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN