07 Haziran 2024, Cuma
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Serdar Sertçelik'in iade süreci | Bakan Tunç: Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz
Serdar Sertçelik'in iade süreci hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç "Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını bildirmişti.