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Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu! 2 PKK'lı sarı torbada

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 12:41
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
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