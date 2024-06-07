Başkan Erdoğan'dan YKS'ye girecek olan öğrencilere mesaj: Rabbim zihin açıklığı versin

Başkan Erdoğan, "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." dedi.

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