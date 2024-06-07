07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan'dan YKS'ye girecek olan öğrencilere mesaj: Rabbim zihin açıklığı versin

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2024 21:04
Başkan Erdoğan, "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan YKS öğrencilerine mesaj!
Başkan Erdoğan'dan YKS öğrencilerine mesaj!
CHP’de kıyak atama furyası sürüyor!
CHP'de kıyak atama furyası sürüyor!
Fırtınadan dolayı uçan naylon yangına sebep oldu!
Fırtınadan dolayı uçan naylon yangına sebep oldu!
Kabe’nin minik hacı adayları!
Kabe'nin minik hacı adayları!
Başkan Erdoğan icazet törenine katıldı!
Başkan Erdoğan icazet törenine katıldı!
Başkan Erdoğan Tuva Atasever ile konuştu
Başkan Erdoğan Tuva Atasever ile konuştu
Bakan Özhaseki A Haber’de
Bakan Özhaseki A Haber'de
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat vurgusu
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat vurgusu
Serdar Sertçelik’in iade süreci
Serdar Sertçelik'in iade süreci
Irak’ın kuzeyinde terör operasyonu!
Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu!
Serdar Sertçelik’in iade süreci
Serdar Sertçelik'in iade süreci
F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
Daha Fazla Video Göster