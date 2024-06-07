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Başkan Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde: Hafızlık icazet törenine katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 18:37
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törende icazetlerini aldı.
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