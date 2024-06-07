İşte genç kızın Başkan Erdoğan sevgisi!

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda fotoğraf çekilmek için sahneye çıkan genç kız, Başkan Erdoğan ile sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

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