04 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de kritik hafta! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
CHP'de bu hafta sıcak gelişmeler yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde ''Değişime davet'' adlı manifestosunu açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında parti içi tartışmalara yönelik mesajlar verecek. Parti içi muhalefetin Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi yeniden kurma planı olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi. Eski Genel Başkan Murat Karayalçın'dan da dikkat çeken açıklama geldi. Seyit Torun ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerine önemli mesajlar verdi.