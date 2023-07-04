CHP’de kritik hafta! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

CHP'de bu hafta sıcak gelişmeler yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde ''Değişime davet'' adlı manifestosunu açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında parti içi tartışmalara yönelik mesajlar verecek. Parti içi muhalefetin Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi yeniden kurma planı olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi. Eski Genel Başkan Murat Karayalçın'dan da dikkat çeken açıklama geldi. Seyit Torun ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerine önemli mesajlar verdi.

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