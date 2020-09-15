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CHP'de 'Atatürk' tartışması büyüyor! A Haber'de flaş açıklama: Yeni CHP'nin Atatürk ile problemi var

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Giriş: 15.09.2020 13:09
Güncelleme:15.09.2020 13:15
CHP’de Atatürk tartışması büyüyor ve devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin ‘Atatürk’ diyemeyen CHP İstanbıl İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili konuşmaması ise gündemde. CHP’de ideolojik bir çatışma mı var? Partililer tepkili yönetim sessiz kalırken, “Kaftancıoğlu ihraç edilecek mi?” merak konusu oldu. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de Atatürk tartışması büyüyor ve devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin 'Atatürk' diyemeyen CHP İstanbıl İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili konuşmaması ise gündemde. CHP'de ideolojik bir çatışma mı var? Partililer tepkili yönetim sessiz kalırken, "Kaftancıoğlu ihraç edilecek mi?" merak konusu oldu. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'DE YAPISAL KIRILMA NOKTASI

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "CHP'de yapısal yani ideolojik oldukça önemli bir kırılma noktası var. Çünkü Mustafa Kemal tanımlamasını yapan çizgiyle Atatürk tanımlamasının etrafında toplanan çizgi arasında öteden beri devam eden bir rekabet ve partinin yönünü ve istikametini tayin edecek şekilde bir mücadele var." ifadelerini kullandı.

YENİ CHP ATATÜRKÇÜLÜĞÜ ZATEN KABUL ETMİYOR

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise "Yıllarca CHP'de bu tartışma vardı devam ediyor. CHP içinde sürekli bir Atatürkçülük tartışması kendisini her zaman ön planda görmüşüzdür. Yeni CHP'nin zaten Atatürkçülük diye bir derdi yok. Atatürk ile problemi var. Yeni CHP zaten Atatürkçülüğü kabul etmiyor. Onun için de ulusalcı dediğimiz CHP'lileri susturmak için bazen değişik söylemlerde bulunuyorlar ama asıl amaçları zaten farklı bir yöne çekmek. Özellikle Alevi ve Kürt vatandaşlar üzerindeki algıları farklı boyutlara taşımak." şeklinde konuştu.

CHPde Atatürk tartışması büyüyor: Canan Kaftancıoğlu ihraç edilir mi? Kılıçdaroğlu konuşmayın talimatı verdi mi? CHP'DE ATATÜRK TARTIŞMASI BÜYÜYOR: CANAN KAFTANCIOĞLU İHRAÇ EDİLİR Mİ? KILIÇDAROĞLU 'KONUŞMAYIN' TALİMATI VERDİ Mİ?
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