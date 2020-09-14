CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk açıklamalarıyla partisinin tepkisini çekti. Daha önce "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını militer buluyorum." diyen Canan Kaftancıoğlu yine Atatürk üzerinden eleştirilerin hedefi oldu. Kaftancıoğlu, Atatürk ifadesini "Kendime ait hissetmiyorum." demişti. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal ismini kullandığını dile getirmişti. Partisinden tepki gösterenlere de "Böylesi bir dönem ve gündemde, bu açıklamayı yaptırmak zorunda bırakanları; “Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı." açıklamasında bulundu. Bu olayların ardındn CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'konuşmayın' talimatı verdi mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş haberin ayrıntılarını canlı yayında anlattı.

İşte A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın açıklamaları:



"CHP'de Atatürk tartışması uzun süredir devam ediyor. CHP'nin ulusalcı kanadı, CHP'nin politikalarının Atatürk çizgisinden uzaklaştığını uzun zamandır ifade ediyorlar. Zaten Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni başlatmasındaki en önemli etkenlerden birisi de CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı iddiası. Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hareketinde Atatürk düşmanlarının yer almayacağını ve CHP'nin içerisinde Atatürk düşmanlarının olduğunu ifade etmişti.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına baktığımızda, Atatürk ile ilgili yaklaşımını yine gösterdi. Kaftancıoğlu'nun 2018 yılında da "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını militer buluyorum." demişti. Tuncay Özkan ve parti içerisindeki ulusalcılar da Canan Kaftancıoğlu'nun bu yaklaşımına ve açıklamalarına tepki göstermişti.

CHP YÖNETİMİZ SESSİZ

Yeni açıklamasıyla birlikte gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'ndan ve parti yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi. Sadece Tuncay Özkan ve Kılıçdarğlu'nun başdanışmanı Kaftancıoğlu'na tepkisini ifade etti.

VEKİLLER BAŞKALDIRDI

MYK'dan açıklama gelmedi ancak baktığımızda dün gece art arda CHP'nin milletvekillerinden Canan Kaftancıoğlu'na tepki mesajları yükseldi. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi "Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir." dedi. Çelebi, 10 Aralık Hareketine atıfta bulundu. 10 Aralık hareketinin de Batı ve liberal, sol, HDP çizgisine daha yakın olduğunu bahsediyoruz. Canan Kaftancıoğlu da 10 Aralık Hareketi içerisinde siyaset yapan, o hareketin politikalarını Oğuz Kaaan Salıcı ile birlikte savunan bir il başkanı... "Atatürk sorgulanamaz değildir" yaklaşımında olan bir hareketten bahsediyoruz. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın aslında sürpriz olmadığını ifade ediyor Mehmet Ali Çelebi'nin açıklaması.

Artık gözler CHP yönetiminde... İlerleyen saatlerde açıklama gelecek mi göreceğiz."

İŞTE GELEN DİĞER TEPKİLER

Uluç Gürkan (TBMM eski Başkanvekili): Kasıtlı kullandığını da itiraf ediyor. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı, CHP'ye üye bile olmaması gerekir.



Barış Yarkadaş (Eski Milletvekili): Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz.



Tuncay Özkan (İzmir Milletvekili): Atatürk zaferin adıdır.



Haluk Pekşen (Trabzon Milletvekili): Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, kurucusu ve liderini ismiyle anmak laubaliliği hiç kimsenin ne haddi, ne de hakkıdır.



Hüsnü Bozkurt (Konya Milletvekili): M. Kemal'in askeri olmayı reddeden, Atatürk soyadı ile de sorunlu bir CHP İl Başkanı.



Mehmet Akif Hamzaçebi (İstanbul Milletvekili): Atatürk'ün ismini anmakta tereddütü olanlar O'nunla problemi olanlardır.



Atilla Sertel (İzmir Milletvekili): 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır..