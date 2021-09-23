23 Eylül 2021, Perşembe
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CHP yurt eylemine öğrenci taşıdı iddiası! O anlar kameraya yansıdı
CHP, yurtlar üzerinden yeni bir algı çalışması başlattı. İzmir'de yurt bulamadıkları gerekçesiyle parkta eylem yapan grup, CHP'nin seçim otobüsüyle üniversiteye bırakıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.