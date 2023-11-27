CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in küstah sözlerine canlı yayında çok sert tepki

İşgalci İsrail Gazze'de Filistinlileri katlederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalıcı barış için diplomasi temaslarını sürdürüyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise büyük bir skandala imza atarak Gazze'de yaşananlar üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırdı. Yücel, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Öte yandan A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Yücel’in bu açıklamalarına sert tepkiler geldi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Deniz Yücel'in açıklamaları CHP'de "sözde" değişim sonrası zihniyetin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışamalar ve ardından Gazze'de sivillere yönelik uygulanan soykırımlara Batı dünyası sessiz kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan güçlü ve kararlı duruş sergilemişti. Savaşın ilk gününden itibaren bölgede kalıcı barış için diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, katliamların sona ermesi için yoğun çaba sarf etmişti.

CHP SÖZCÜSÜNDAN SKANDAL SÖZLER

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise, İsrail katliamlarını görmezden gelerek Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisini hedef aldı.

Skandal sözler sarf eden CHP Sözcüsü, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor." dedi.

"HAMAS'I KİMSE ERDOĞAN KADAR SAVUNMADI"

"Hamas'ı bölge ülkeleri dahil hiçbir ülke Erdoğan kadar savunmadı" diyen Deniz Yücel, İsrail-Filistin sorununun yakalaşan yerel seçimler öncesi seçim malzemesi haline getirildiğini öne sürdü.

"CHP'DE GELEN GİDENİR ARATIYOR"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in skandal açıklamalarına A Haber canlı yayınında gazeteci Gaffar Yakınca'dan tepki geldi. Yakınca, "Gelen gideni aratırmış diye bir laf var ya resmen Öztrak'ı aratıyor. Kurduğu cümle şu; Cumhurbaşkanı'nı kastediyor 'Erdoğan İsrail-Gazze savaşını bir din savaşı haline getirmeye çalışıyor' diyor. Bunu söyleyebilmek için akıldan izandan zerrece nasip almamanız lazım." dedi.

İşte Yakınca'nın o sözlerinin devamı:

Karşınızda bütün varlığını dinsel bir metine dayandıran devlet var. Yani laik maik falan da değil. Bütün varlığı o dinsel metne dayalı. O metin ne kadar Allah'ın metni o tartışmalı.

Bütün varlığını ona dayandıran bir devlet var ve sırf onun üzerinden her türlü zulmü, işkenceyi ve yayılmacılığı yapan bir devlet var. Ona karşı çıkan birine siz diyorsunuz ki "sen din savaşı yapmak istiyorsun". O zaman İrlanda, İspanya ve Belçika da mı din savaşı yapmaya çalışıyor? Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?

"SİZ İSRAİL SÖZCÜSÜ MÜSÜNÜZ?"

Programın sunucusu Melih Altınok da CHP Sözcüsü Yücel'in sözlerine tepki gösterdi. Altınok, "Bu İsrail ordu sözcüsünün açıklaması. CHP Sözcüsü'nün önceliği bu mudur? Filistin konusunda CHP bir açıklama yapacak; yurtseverlerin, Kemalistlerin, ulusalcıların devam ettiği diyeyim bir partinin sözcüsü bunu mu açıklıyor? CHP'li seçmen bundan hoşnut mu? Demiyor mu yöneticilerine 'Siz İsrail sözcüsü müsünüz?' diye. İsmi de Deniz. Utanç verici. Deniz Gezmişler FKÖ üyesi olmakla övünüyorlar. Sorsan o Deniz Bey'e, 'Deniz Gezmiş bilmem ne' diyecektir. Adınız da Deniz, utanın. Hakikaten olacak iş değil. Bunu sola falan mal edemeyiz. Gaffar söylüyor, İrlanda'da İngiltere'de şurada burada bütün sol kamuoyu sokakta. Türkiye'de de hakkını verelim. Vatan Partisi, Türkiye İşçi Partisi ne derseniz deyin sert açıklamalar yapıyorlar ama CHP'nin Deniz ismini taşıyan bir sözcüsü İsrail Ordu Sözcüsü gibi hareket ediyor. Buna bir izahınız var mı? Bunu merak ediyoruz. Bu siyaset yapmak değil. Aldatılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Programda gazeteci Murat Özer de CHP'den yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Filistin tarafı açık bir şekilde bunun din savaşı olmadığını ve insanlık adına mücadele ettiklerini belirterek 'Karşımızda Naziler var' dedi. Bunu din savaşı olarak yansıtmak isteyen kim? İsrailliler... İsrail bunun için milyonlarca dolar para harcıyor. 'Ortadoğu'da 300 milyon Arap dünyası içine sıkışmış bir avuç Yahudiyiz. Bu Müslümanlar bizi yok etmeye çalışıyor' demek istiyorlar. Elon Musk'a göstermek istedikleri de o... Acaba CHP'nin Sözcüsü'ne ne kadar ne için nasıl ve hangi maksatla yaptırmış olabilirler." dedi.

Gazeteci Zafer Şahin de Deniz Yücel'e yüklenerek, "CHP Sözcüsü ben ona yeni nesil Faik Öztrak diyorum. Ya konuyu bilmediği için bu açıklamaları yapıyor ya da başka bir yol haritaları var ben bilemiyorum..." ifadelerini kullandı.