Siyonist İsrail yalnızlaşıyor! Küresel akıl Batı’yı dize getirdi

"İSRAİL GÜVENDE OLMAZ"

Cameron, İsrail'e Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer liderlerle gelecek hakkında konuşmak amacıyla geldiğini belirterek, "Filistin halkının uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrarı olmadıkça, İsrail için de uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrar olmayacaktır... Geleceği düşünmeye başlamalısınız... Filistinlilerin barış ve istikrar içinde yaşadığı bir tablo çizmelisiniz. Bu çatışma bittikten sonra Gazze'de ne olacağını ve nasıl istikrar sağlanacağını düşünmek zorundasınız. Orası nasıl güvenli olacak? Nasıl yönetilecek? Sonra da Filistinlilerin istikrar ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir devlet için gerekli kapasiteyi nasıl oluşturmaya başlayacağınızı düşünmelisiniz ki bu elbette zor ancak denemek zorundasınız" mesajını verdi.