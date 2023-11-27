İsrail’den esir takasında sansür! İsraillilerin Hamas övgüsü katil Netanyahu’yu çıldırttı

İsrail, mutabakat kapsamında Gazze'den gelen esirleri, ülkedeki farklı hastanelerde karantinaya aldı. Esirler, yakınları ve sevdikleriyle sadece hastanelerde görüşebildi. Son dönemde Gazze'den çıkan hiçbir esir, ne İsrail ne de uluslararası basına konuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan esirlerin hastaneye nakledilmesi ve aileleriyle buluşmasına ilişkin görüntüleri sadece resmi kanallarından paylaşıyor.

Buna karşın İsrail'in esir takası kapsamında hapishanelerden serbest bıraktığı Filistinli kadın ve çocuklar, demir parmaklıklar arkasında gördükleri "baskı, sözlü, fiziksel, psikolojik şiddet ve aşağılanmayı" uzatılan mikrofonlardan dünyaya duyurmaya çalıştı.