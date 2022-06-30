CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de ağırladığı Melek Çetinkaya’dan skandal ifadeler! Darbecileri taşıyan pilot Kerime Yıldırım terörist değilmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de ağırladığı Melek Çetinkaya’dan FETÖ’cüleri öven skandal bir açıklama geldi. Çetinkaya, ABD’nin kuklası olan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım’ın terörist olmadığını savundu. Çetinkaya, “Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi. Bizzat onların gözyaşlarına şahit oldum” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de ağırladığı Melek Çetinkaya'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'ın terörist olmadığını savundu.

Melek Çetinkaya; "Cezaevinde 35 yaşındaki olan pilot Kerime üsteğmenimiz vardı. Ben yine baktım ki ben doğruyu söylemişim. O gün dedim ki hiç pişman değilim. İşte terörist olmayacak insanların içine girdim. Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi. Bizzat onların gözyaşlarına şahit oldum" iddiasında bulundu.

"26 TANE TERÖR YAFTASINDAN CEZAEVİNE KONULMUŞ GENÇ KIZLAR VARDI"

Melek Çetinkaya'nın KHK TV'ye yaptığı açıklamaları şöyle:

"Yani ben ne dedim de içeri girdim biliyorsunuz. 'Ben cemaatten tanıdığım insanların terörist olduğuna inanmıyorum. Tanıdığım insanların karıncayı incitecek insanlar olduğunu düşünmüyorum' dedim. Suçu ve suçluyu övmekten cezaevine girdim. Beni nereye koydular? Beni yine FETÖ'cü dedikleri insanların yanına koydular. Ben orada (cezaevinde) tanımadığım 26 insanın yanına girdim. Bir baktım ki ben doğruyu söylemişim. Orada 26 tane terör yaftasından cezaevine konulmuş genç kızlar vardı. En büyükleri bendim. Orada da bana 'Melek anne' dediler."

"ÖRÜMCEĞİ BİLE EZMEYE KIYAMAYAN İNSANLAR TERÖR YAFTASIYLA CEZAEVİNDEYDİ"

"Benim bir küçüğüm orada (Ben 45 yaşında oradaydım) 35 yaşındaki olan pilot Kerime üstteğmenimiz vardı. Onun bir küçüğü 25 yaşında olan Harbiyeli Sena vardı. Ben yine baktım ki ben doğruyu söylemişim. O gün dedim ki hiç pişman değilim. İşte terörist olmayacak insanların içine girdim. Neden diyeceksiniz? Kızlar orada bir örümcek gördüğünde çığlık atıyorlardı ve 'Melek anne koş, ne olursun şu örümceği al' diye bana bağırıyorlardı. Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi. Bizzat onların gözyaşlarına şahit oldum."

"CEMAATTEN TANIDIĞIM İNSANLARIN TERÖRİST OLDUKLARINA İNANMIYORUM"

"Dosyalarından bilgim yok ama tek bildiğim ve bana söyledikleri, 'Melek abla ben cemaatin yurdunda öğretmendim. Ben cemaatin yurdunda ablaydım ve müdürdüm. İşte bize ByLock yüklettiler, haberleşmemizi oradan sağlıyorduk. ByLocktan mahkemem devam ediyor' diye söylüyorlardı. Şu an içeride ne durumdalar bilmiyorum. Belki çekinirler, tarafsız koğuşa geçerler diye mektupta yazamıyorum. Çünkü biliyorsunuz gelen giden mektuplarda bunların denetimli serbestlik almasına mani oluyor. O yüzden görüşemiyorum da. Tahliye olan birkaç arkadaşım var.

Bazen onlarla görüşüyorum. Cezaevine girip çıkanlar var. Hala diyorum: 'Ben pişman değilim.' Hala aynı şeyi söylüyorum. Cemaatten tanıdığım insanların terörist olduklarına inanmıyorum."

KERİME YILDIRIM, DARBE GİRİŞİMİNE AKTİF KATILDI

Eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimde darbecileri helikopterle taşıdığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kerime Yıldırım, darbecileri helikopterle TRT binasına, Vodafone Park'a taşıdı.

Kerime Yıldırım'ın terör örgütünün sözde TSK imamı olup darbe girişimini ülke çapında yöneten firari Adil Öksüz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çıkan çatışmada ölen Astsubay İbrahim Gül ve "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan sözde "sıkıyönetim direktifi" ekinde "Hakkari Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı" olarak görevlendirilen Tuğgeneral Ahmet Otal'ın aynı sabit ankesörlü hattan arandığı tespit edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin görülen ve 18 Ağustos 2018 tarihinde karara bağlanan davada, sanık Kerime Yıldırım, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.





"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ

FETÖ'den yargılanan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, 12 Temmuz 2020 tarihinde bir özel televizyon kanalında açıklama yapmış ve "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için 'Ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum.' Ama bana 'Bu cemaatin içindeki insanlara dediniz ya 'Mutlaka tanıdığınız vardır' diye. Benim komşularım oldu cemaatten. Birçok arkadaşlarım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Ben bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum" demişti.