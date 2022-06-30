Kemal Kılıçdaroğlu tahliye olan Taha Furkan Çetinkaya’yı kabul etti! Annesi ‘Gülen’e terörist diyemiyorum’ demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın haklarındaki müebbet hapis cezası kararını bozmasının ardından tahliye edilen 15 Temmuz sanığı askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etti. Samimi bir ortamda geçen o görüşme akıllara Kılıçdaroğlu'nun KHK ile kamudan ihraç edilenlerin tamamını yeniden görevine iade edeceğini açıklamasını getirdi.

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