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Kemal Kılıçdaroğlu tahliye olan Taha Furkan Çetinkaya’yı kabul etti! Annesi ‘Gülen’e terörist diyemiyorum’ demişti

A Haber
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Giriş: 30.06.2022 09:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın haklarındaki müebbet hapis cezası kararını bozmasının ardından tahliye edilen 15 Temmuz sanığı askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etti. Samimi bir ortamda geçen o görüşme akıllara Kılıçdaroğlu'nun KHK ile kamudan ihraç edilenlerin tamamını yeniden görevine iade edeceğini açıklamasını getirdi.
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